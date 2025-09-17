A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA
Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado e, a seconda della destinazione, seguire l’itinerario di seguito indicato:
per chi è diretto verso Milano, dopo aver percorso la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale ed entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale.
Si ricorda che lo svincolo 3 Ramo Verde è chiuso in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14, in modalità continuativa fino al 22 settembre, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale;
per chi è diretto verso Ancona, dopo aver percorso la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, entrare in A14 a Bologna San Lazzaro;
per chi è diretto verso Firenze, dopo aver percorso la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1, entrare sul Raccordo Casalecchio a Bologna Casalecchio.