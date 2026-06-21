A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA
Roma, 21 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Interporto, percorrere la SP3, via G. Marconi, la SS64 Porrettana, via Stalingrado con rientro alle seguenti stazioni:
verso la A1/Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;
verso la A1/Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
verso A14/Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14.