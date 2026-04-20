A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la SP3, via Marconi, la SS64 Porrettana, via Stalingrado, la Tangenziale di Bologna e rientrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio;

verso Ancona: Bologna San Lazzaro.