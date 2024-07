A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-BOLOGNA ARCOVEGGIO VERSO BOLOGNA E CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 27 luglio 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SP3-via Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado ed entrare in Tangenziale; chi è diretto verso Milano potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto, chi è diretto verso Ancona potrà utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 mentre chi è diretto verso A1/Firenze potrà entrare a Bologna Casalecchio. Si ricorda la chiusura, in modalità permanente, della stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 e in uscita per chi proviene dalla A14; -dalle 2:00 alle 6:00 di mercoledì 31 luglio: sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso Bologna/A14/A1. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto.