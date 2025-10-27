A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio Est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere via Marconi, la SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.