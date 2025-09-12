A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.