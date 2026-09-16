A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di sabato 19 alle 8:00 di domenica 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-8:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorre la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.