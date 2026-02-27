A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.