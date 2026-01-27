A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA

Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Interporto, percorrere via Marconi, la SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.