A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio Est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Interporto, percorrere via Marconi, la SS64 Porrettana, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.