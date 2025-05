A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO BOLOGNA

Roma, 22 maggio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Bologna.

Di conseguenza, le stazioni di Bologna Interporto e di Bologna Arcoveggio saranno chiuse in entrata verso Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze;

da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Bologna Borgo Panigale e il Ramo Verde, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;

da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare in A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.