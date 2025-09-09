A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A14 VERSO BOLOGNA
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
In alternativa si consigliano i seguenti percorsi alternativi:
da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze;
da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale;
da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.