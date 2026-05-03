A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA ARCOVEGGIO-ALLACCIAMENTO A14. A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, la stazione di Bologna Arcoveggio sarà chiusa in entrata verso la A14.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, non sarà percorribile il Ramo di allacciamento che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14 Bologna-Taranto, da Padova verso Ancona.

La stazione di Bologna Fiera, sulla A14, sarà chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Firenze, Milano o Padova.

In alternativa, si consiglia:

da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

-da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio;

da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso Panigale, immettersi sul Ramo Verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

Per la chiusura dell’entrata di Arcoveggio verso la A14, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale o di Bologna San Lazzaro, sulla A14, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.