A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-ROVIGO VERSO BOLOGNA

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.