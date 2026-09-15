A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-ROVIGO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-ROVIGO VERSO BOLOGNA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.