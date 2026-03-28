A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-ROVIGO VERSO BOLOGNA

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, viale Porta Adige, via Merlin, SR88 e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.