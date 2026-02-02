A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSLICE VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSLICE VERSO PADOVA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 e SP15 e rientrare in A13 a Monselice.