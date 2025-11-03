A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare in A13 a Monselice.