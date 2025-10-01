A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
Roma 1 ottobre 2025 – sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Boara, percorrere la viabilità ordinaria: la SS16, la SP5 e rientrare in A13 dalla stazione di Monselice.