A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione del verde, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria, SS16 e SP5, e rientrare in A13 a Monselice.