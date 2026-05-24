A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice.