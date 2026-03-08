A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOARA-MONSELICE VERSO PADOVA
Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Boara e Monselice, verso Padova.
Si precisa che la stazione di Boara sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16, SP5 e rientrare in A13 alla stazione di Monselice;
per la chiusura dell’entrata di Boara, verso Padova e in uscita da Padova: Monselice;
per la chiusura dell’entrata di Boara, verso Bologna: Rovigo;