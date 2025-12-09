A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ammodernamento del ponte “Calcarata”, dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere SP20 Via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 a Ferrara sud.