A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilazione, dalle 22:00 di domenica 29 alle 5:00 di lunedì 30 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20 via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.