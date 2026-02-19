A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA

Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione giunti, dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.