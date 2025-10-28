A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA

Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre alle 6:00 di sabato 1 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.