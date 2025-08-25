A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA

Roma, 25 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna. L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.