A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di venerdì 18 alle 8:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest” situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-8:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.