A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTEDO-BOLOGNA INTERPORTO VERSO BOLOGNA
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.