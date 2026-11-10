A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna.
L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.