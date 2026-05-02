A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna.
L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.