A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PADOVA SUD-TERME EUGANEE VERSO BOLOGNA

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna.

L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee.