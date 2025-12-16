A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

Pertanto, chi percorre la A4 e proviene da Milano o da Venezia, potrà uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, orso Esperanto, corso 1 maggio e rientrare in A13 a Padova sud.