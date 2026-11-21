A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Venezia, potrà anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, in direzione Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.