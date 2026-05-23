A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, per chi proviene da Milano e da Venezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione di Padova sud.