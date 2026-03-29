A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna.
In alternativa, chi da Milano o da Venezia è diretto verso Bologna, potrà uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud.