A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA E ALLACCIAMENTO A4 VERSO VENEZIA

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 settembre, saranno chiusi il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna e, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla A13 immette sulla A4, verso Venezia.

In alternativa si consiglia:

chi percorre la A4 e proviene da Milano o da Venezia, potrà uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, uscita 13 corso Stati Uniti ed entrare in A13 a Padova Zona Industriale;

chi percorre la A13 provenendo da Bologna, verso Venezia, potrà uscire a Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 a Padova est.