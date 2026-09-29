A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Padova Industriale, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire a Padova est, sulla A4, percorrere la SR308, Corso Irlanda, Corso Argentina, Corso John e Robert Kennedy, Corso Esperanto, Corso 1° Maggio e rientrare in A13 alla stazione di Padova sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.