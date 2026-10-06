A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-BOLOGNA INTERPORTO VERSO PADOVA

Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Interporto, verso Padova.

Di conseguenza, saranno chiusi i Rami, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona, di immissione sulla A13, verso Padova.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Fiera, in A14, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Dante Canè, via Michelino, rotonda Aleardo Donati, viale Europa, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana e proseguire su via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Marconi, SP3 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Chiusi anche gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata di Bologna Arcoveggio, stazione che sarà, pertanto, chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, a chi è in transito sulla Tangenziale da Casalecchio di Reno e da San Lazzaro di Savena ed è diretto verso Padova, si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana e seguire il percorso alternativo sopra indicato.

A chi è diretto in A14, si consiglia di utilizzare in alternativa le stazioni autostradali di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro sulla A14, mentre a chi è diretto verso Padova, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Interporto, sulla A13.

Chiuso, inoltre, il Ramo che dalla A13, con provenienza Padova, immette sulla A14, verso Ancona.

In alternativa, anticipare l’uscita a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, direzione Ancona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.