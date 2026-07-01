A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER DUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER DUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 alle 24:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20 e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;
verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere via Chiavicone SP20, la SS64 Porrettana, il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.