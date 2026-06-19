A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OCCHIOBELLO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO PADOVA
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per eseguire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 22 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana Rovigo sud, verso Padova.
L’area di parcheggio “Quattro Vie est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 giugno.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 26 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, SP60 via Piacentina, SP16 via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;
per i restanti veicoli, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, Santa Maria Maddalena, SS16 Adriatica, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud