A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 22 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 25 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 23:30–5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.