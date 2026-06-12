A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 15 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.
L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.