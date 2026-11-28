A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA
Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.