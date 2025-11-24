A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di questa notte, martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sul Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23) e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.