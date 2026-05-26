A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO VERSO PADOVA
Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova.
L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorre la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.