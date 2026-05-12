A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BOLOGNA INTERPORTO-ALTEDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di venerdì 15 alle 8:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto-Altedo, verso Padova.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 19:00-8:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo;

-dalle 20:00 di sabato 16 alle 8:00 di domenica 17 maggio, sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.