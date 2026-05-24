A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D13 Diramazione Padova sud, verso Padova sud.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee.