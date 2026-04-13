A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA D13 DIRAMAZIONE DI PADOVA SUD

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e dalla A4 Torino-Trieste, i Rami di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud, verso la barriera di Padova sud.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, dalla A13 Bologna-Padova, l’uscita di Padova sud e l’uscita per la SS516 Piovese/corso 1 maggio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Padova Zona Industriale, sulla A13.