A13 BOLOGNA.PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A4 TORINO-TRIESTE VERSO VENEZIA E MILANO IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, saranno chiusi i Rami di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia e Milano, in modalità alternata.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Padova Zona Industriale, al km 112+400 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: corso Stati Uniti, corso Kennedy, corso Argentina, SR308, corso Irlanda ed entrare in A4 alla stazione di Padova est, verso Venezia o in direzione di Milano.