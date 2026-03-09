A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE ALL’USCITA DI PADOVA SUD DA BOLOGNA E DALLA A4 TORINO-TRIESTE

Roma, 9 marzo 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immettono all’uscita di Padova sud, sulla D13 Diramazione di Padova sud, per chi proviene da Bologna e dalla A4 Torino-Trieste.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita per la SS516 Piovese Corso 1 maggio, sulla D13 Diramazione Padova sud.

In alternativa si consiglia di uscire a Terme Euganee o a Padova Zona Industriale, rispettivamente al km 95+000 e al km 112+400 della A13.